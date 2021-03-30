Конкурент сборной России неожиданно уступил Кипру

Фото: Твиттер @nzs_si

В Никосии завершился матч 3 тура квалификации на ЧМ-2022 в Группе H между сборными Кипра и Словении. Хозяева преподнесли небольшую сенсацию обыграв одного из конкурентов сборной России 1:0. Единственный мяч на 42 минуте забил Питтас. поражение отбросило Словению на 4 место в группе. У команды осталось 3 очка после 3 матчей. Киприоты поднялись на второе место, имея в активе 4 балла.

Кипр - Словения 1:0 (1:0)

Гол: Питтас, 42 - 1:0

Кипр: Михаил, Кусулос, Лайфис, Сотириу, Иоанну, Антониу, Кастанос (Кирьяку, 60), Папулис (Лоизу, 82), Артиматас (Гогич, 90), Питтас, Сотириу (Элиа, 90).

Словения: Облак, Стоянович, Балковец (Коутер, 81), Байрич, Блажич, Ловрич (Захович, 81), Зайц (Бохар, 46), Иличич, Куртич, Крамер (Вучкич, 58), Бийол (Чрнигой, 58).