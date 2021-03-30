Конкурент сборной России неожиданно уступил Кипру

Теги словениякипр

Конкурент сборной России неожиданно уступил КипруФото: Твиттер @nzs_si 
В Никосии завершился матч 3 тура квалификации на ЧМ-2022 в Группе H между сборными Кипра и Словении. Хозяева преподнесли небольшую сенсацию обыграв одного из конкурентов сборной России 1:0. Единственный мяч на 42 минуте забил Питтас. поражение отбросило Словению на 4 место в группе. У команды осталось 3 очка после 3 матчей. Киприоты поднялись на второе место, имея в активе 4 балла.

Кипр - Словения 1:0 (1:0)

Гол: Питтас, 42 - 1:0

Кипр: Михаил, Кусулос, Лайфис, Сотириу, Иоанну, Антониу, Кастанос (Кирьяку, 60), Папулис (Лоизу, 82), Артиматас (Гогич, 90), Питтас, Сотириу (Элиа, 90).

Словения: Облак, Стоянович, Балковец (Коутер, 81), Байрич, Блажич, Ловрич (Захович, 81), Зайц (Бохар, 46), Иличич, Куртич, Крамер (Вучкич, 58), Бийол (Чрнигой, 58).

Читать также: Головин отреагировал на слова Дзюбы после победы над Словенией | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба - лучший футболист первых матчей квалификации чемпионата мира-2022

Дзюба - лучший футболист первых матчей квалификации чемпионата мира-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов