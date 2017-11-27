Конкурентов нет: ПСЖ обыграл "Монако"

В центральном матче 14 тура Лиги 1 сошлись два лидера "Монако" и ПСЖ. Для монегасков домашняя игра была фактически самым большим шансом приблизиться к парижанам, которые лидировали с отрывом в шесть очков. ПСЖ, в свою очередь, намеревался показать свою силу в чемпионате Франции, где у него нет достойных конкурентов, и игра с "Монако" была фактически первой проверкой для команды Унаи Эмери, если считать именно поединки в Лиге 1.

Уже на первых минутах гости должны были открывать счёт, когда Неймар создал голевой момент для Мбаппе. Бразилец на скорости ушел от нескольких оппонентов, затем хорошей передачей вывел Киллиана на вратаря, тот обыграл Субашича, но не сумел попасть уже в пустые ворота – мяч полетел в сетку, но с внешней стороны. Через пять минут уже перед Дракслером был пустой створ, но и немец простил соперника. На этот раз уже Мбаппе простреливал в центр с фланга, мяч принял Кавани, но вместо удара решил продолжить атаку передачей на дальнюю штангу, где никто не закрывал Дракслера, которому не хватило нескольких сантиметров, чтобы занести игровой снаряд в сетку.

"Монако" также пытался отвечать своими атаками, но они не были такими опасными, ПСЖ был острее и закономерно забил гол на 20 минуте. Дракслер получил пас в штрафной "Монако", разобрался с двумя оппонентами и откатил игровой снаряд в центр на свободного Кавани. Эдинсон был совершенно свободен на линии вратарской, и ему не составило труда переиграть Субашича.

После пропущенного мяча "Монако" немного активизировался, но все равно так и не сумел организовать атаку, которая бы поставила в тупик оборону ПСЖ и заставила Ареола демонстрировать свои навыки. Ни одного удара в створ за первую половину матча игроки "Монако" не нанесли. Парижане же в конце тайма организовали хороший выпад: Мбаппе хорошим пасом нашел Дракслера, тот вошел в штрафную и целил в дальний угол, однако Субашич сумел парировать мяч рукой, после чего "круглый" пролетел в сантиметрах от штанги.

В начале второй половины игры ПСЖ едва не удвоил счет, когда распасовка в чужой штрафной от Мбаппе, Кавани и Неймара завершилась ударом в штангу от бразильца. Через минуту уже Мбаппе выскочил на вратаря, Киллиан перебросил Субашича, но из пустых ворот мяч выбил подоспевший Жемерсон. ПСЖ давил, и оборона "Монако" не выдержала напряжения: Туре сбил в собственной штрафной Неймара, и бразилец реализовал наказание, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Даже имея комфортное преимущество, гости продолжали атаковать и создавать отличные моменты. Мбаппе дважды выскакивал на вратаря после проникающих передач из глубины, но всякий раз пробивал выше. Затем после прострела от Кавани Жемерсон едва не срезал мяч в собственные ворота, но хозяев спасла штанга. Следом Эдинсон без сопротивления расстреливал ворота с пяти метров, но также не попал в створ.

"Монако" сумел забить гол в концовке, реализовав фактически единственный свой шанс. Моутиньо со штрафного попал в голову Мбаппе, от которого мяч влетел в сетку. Вернуться в игру "Монако" не сумел, парижане достаточно спокойно довели игру до победы, не позволяя хозяевам поля проникать в свою штрафную и бить по своим воротам.

"Монако" – ПСЖ - 1:2

Голы: Кавани, 20 – 0:1; Неймар с пенальти, 52 – 0:2; Моутиньо, 81

"Монако": Субашич, Туре, Раджи (Лопеш, 62), Глик, Жемерсон, Жорже, Тилеманс (Геззаль, 67), Фабиньо, Моутиньо, Фалькао, Кейта (Сидибе, 79).

ПСЖ: Ареола, Алвес, Маркиньос, Силва, Курзава (Юри, 69) Вератти, Рабио, Дракслер (Пасторе, 82), Мбаппе, Кавани (Ди Мария, 83), Неймар.

Вячеслав Горбачев

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