КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на три месяца

Нападающий Лионель Месси отстранён от выступлений за сборную Аргентину сроком на три месяца.

Такое наказание 32-летний игрок получил за публичную критику Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и обвинения в коррупции в её адрес.

Кроме дисквалификации капитан "альбиселесте" был оштрафован на 50 тысяч долларов.

Стоит отметить, что Месси пропустит всего три товарищеских матча - против сборных Чили, Мексики и Германии.

У форварда "Барселоны" есть неделя на подачу апелляции.

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