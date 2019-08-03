КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на три месяца
Нападающий Лионель Месси отстранён от выступлений за сборную Аргентину сроком на три месяца.
Такое наказание 32-летний игрок получил за публичную критику Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и обвинения в коррупции в её адрес.
Кроме дисквалификации капитан "альбиселесте" был оштрафован на 50 тысяч долларов.
Стоит отметить, что Месси пропустит всего три товарищеских матча - против сборных Чили, Мексики и Германии.
У форварда "Барселоны" есть неделя на подачу апелляции.
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