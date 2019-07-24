КОНМЕБОЛ определился с наказанием для Месси
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вынесла решение по дисквалификации капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
Как сообщает TyC Sports, организация поддержала изначальный вердикт наказать 32-летнего футболиста одноматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 1500 тысячи долларов.
Это решение касается удаления Месси в матче за третье место на Кубке Америки-2019 за стычку с Гари Меделем.
Что касается высказываний форварда о коррупции в КОНМЕБОЛ, то этот вопрос будет рассматриваться позднее. Возможно, дисквалификация звёздного игрока будет увеличена.
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