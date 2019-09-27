КОНМЕБОЛ отклонила апелляцию по дисквалификации Месси

Теги аргентиналионель месси

КОНМЕБОЛ отклонила апелляцию по дисквалификации Месси

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) оставила в силе дисквалификацию для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Ассоциация футбола Аргентины пыталась оспорить трёхмесячный бан форварда и сократить его до двух месяцев, но получила отказ.

Напомним, что 32-летний футболист был наказан за публичную критику КОНМЕБОЛ и обвинения в коррупции в её адрес.

Из-за дисквалификации Месси уже пропустил два товарищеских матча и не сыграет в ещё одной контрольной встрече.

Не пропустите: Месси может пострадать из-за победы в The Best 2019, так как FIFA подозревают в фальсификациях. Букмекеры говорят, что Золотой мяч аргентинцу все равно не взять. | http://soccernews.ru
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