КОНМЕБОЛ отклонила апелляцию по дисквалификации Месси

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) оставила в силе дисквалификацию для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Ассоциация футбола Аргентины пыталась оспорить трёхмесячный бан форварда и сократить его до двух месяцев, но получила отказ.

Напомним, что 32-летний футболист был наказан за публичную критику КОНМЕБОЛ и обвинения в коррупции в её адрес.

Из-за дисквалификации Месси уже пропустил два товарищеских матча и не сыграет в ещё одной контрольной встрече.

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