КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины

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КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сможет помочь команде в ближайших матчах.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что дисквалификация 33-летнего футболиста отменена.

Напомним, что звёздный форвард был наказан за стычку с Гари Меделем в матче за третье место на Кубке Америки, а также последующую публичную критику судейства.

Таким образом, Месси примет участие в играх квалификации ЧМ-2022 против Эквадора (8 октября) и Боливии (13 октября).

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