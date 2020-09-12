КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сможет помочь команде в ближайших матчах.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что дисквалификация 33-летнего футболиста отменена.
Напомним, что звёздный форвард был наказан за стычку с Гари Меделем в матче за третье место на Кубке Америки, а также последующую публичную критику судейства.
Таким образом, Месси примет участие в играх квалификации ЧМ-2022 против Эквадора (8 октября) и Боливии (13 октября).
Не пропустите: Креспо считает, что Месси не смог покинуть "Барселону" из-за своего отца. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Спартак" поздравил Тедеско с днём рождения
-
Кулибали может остаться в "Наполи"
-
"Локомотив" увеличил предложение по Тикиньо
-
1
Де Брюйне: "Мне плевать, что Месси не перешёл в "Манчестер Сити"
-
Ананидзе прокомментировал свой уход из "Ротора"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Севильи"
-
"Енисей" объявил о вспышке коронавируса в команде
-
КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины
-
"Торино" отказал "Тоттенхэму" в аренде Белотти
-
Что посмотреть на выходных? Битва Моуринью и Анчелотти, схватка двух обескровленных призеров прошлого чемпионата Франции и еще 2 матча
-
"Локомотив" подготовил конкретное предложение для Кузяева
-
Ляказетт определился со своим будущим в "Арсенале"
-
"Ротор" объявил об уходе Ананидзе
-
Китайский клуб договорился о покупке защитника "Динамо"
-
Погба вылечился от коронавируса
-
"Монако" объявил о переходе экс-вратаря "Арсенала"
-
Официально: Куат - новый игрок "Химок"
-
Главные новости дня: 11 сентября
-
Креспо считает, что Месси не смог покинуть "Барселону" из-за своего отца
-
Ананидзе покинет "Ротор" из-за повреждения