КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила капитану Аргентины Лионелю Месси, который турнир их в коррупции.
"В футболе есть победы и поражения. Честная игра строится на умении принимать результат достойно. Это же относится к судьям, которые тоже люди.
Неприемлемо то, что после турнира появились необоснованные обвинения в отсутствии справедливости, что ставит под вопрос целостность Кубка Америки.
Все это говорит об отсутствии уважения к турниру и всем, кто принимал в нем участие", - говорится в заявлении.
Напомним, в матче за третье место Кубка Америки Аргентина обыграла Чили (2:1). В этой встречи нападающий Аргентины Месси и игрок Чили Медель были удалены на 37-й минуте за стычку.
После матча аргентинец отказался выходить на награждение.
А еще: Месси: "Коррупция не позволяет людям получить наслаждение. Футбол разрушен"| http://soccernews.ru
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