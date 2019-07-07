КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси

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КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила капитану Аргентины Лионелю Месси, который турнир их в коррупции.

"В футболе есть победы и поражения. Честная игра строится на умении принимать результат достойно. Это же относится к судьям, которые тоже люди.

Неприемлемо то, что после турнира появились необоснованные обвинения в отсутствии справедливости, что ставит под вопрос целостность Кубка Америки.

Все это говорит об отсутствии уважения к турниру и всем, кто принимал в нем участие", - говорится в заявлении.

Напомним, в матче за третье место Кубка Америки Аргентина обыграла Чили (2:1). В этой встречи нападающий Аргентины Месси и игрок Чили Медель были удалены на 37-й минуте за стычку.

После матча аргентинец отказался выходить на награждение.

А еще: Месси: "Коррупция не позволяет людям получить наслаждение. Футбол разрушен"| http://soccernews.ru
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