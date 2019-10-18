КОНМЕБОЛ представил логотип Кубка Америки-2020
КОНМЕБОЛ представил логотип Кубка Америки 2020 года.
В эмблеме использовали цвета флагов стран-хозяек. Кроме того, она является символом единства футбольных болельщиков.
Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в Аргентине и Колумбии. Отметим, что первый раз в истории турнир принимают сразу две страны.
Действующим победителем Кубка Америки является Бразилия, которая в финале обыграла Перу (3:1).
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