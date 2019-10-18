КОНМЕБОЛ представил логотип Кубка Америки-2020

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КОНМЕБОЛ представил логотип Кубка Америки-2020

КОНМЕБОЛ представил логотип Кубка Америки 2020 года.

В эмблеме использовали цвета флагов стран-хозяек. Кроме того, она является символом единства футбольных болельщиков.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в Аргентине и Колумбии. Отметим, что первый раз в истории турнир принимают сразу две страны.

Действующим победителем Кубка Америки является Бразилия, которая в финале обыграла Перу (3:1).

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Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
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