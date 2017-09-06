Кононов: "Ахмат" уже забыл победу над ЦСКА и готовится к матчу с "Локомотивом"

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Кононов: "Ахмат" уже забыл победу над ЦСКА и готовится к матчу с "Локомотивом"
Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Мы провели двухразовые тренировки, было два таких напряжённых дня. Больше работали над такими качествами, как скорость, сила, выносливость, а также не забывали, что нужно отрабатывать командные действия. Хочу поздравить с дебютом в сборной Антона Швеца и Магомеда Митришева. Они приехали с отличным настроением. Команда выиграла, и они приняли участие в этом матче. Самое главное, чтобы у футболистов было хорошее настроение, и в этом плане у нас всё в порядке. Несколько наших игроков ещё находятся в сборных: Мохаммади, Роши и Бериша. Надеюсь, что они будут здоровы. 

Конечно же, нас ждёт сложный матч. "Локомотив" находится в верхней части таблицы, очень хорошо проводит игры, выглядит очень агрессивно в атаке. Но я бы сказал, что чемпионат России в этом году достаточно непредсказуем и каждая команда может выиграть, невзирая на соперника и его титулы. Нас ждёт игра, в которой мы в первую очередь должны смотреть на себя, отталкиваться от своей игры. Безусловно, победа над ЦСКА была для нас важна, но мы об этом забыли и двигаемся дальше. Для нас сейчас очень важна игра с "Локомотивом", - приводит слова Кононова официальный канал "Ахмата" в YouTube.

Матч "Ахмат" - "Локомотив" состоится 10 сентября и начнется в 19:00 мск.

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