Кононов: "Ахмату" надо прибавлять в атаке"

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Кононов: "Ахмату" надо прибавлять в атаке"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов высказался после матча первого тура чемпионата России против "Амкара".

"Наверное, близким к идеалу не стал ни первый, ни второй тайм. Хотя в первой половине мы владели территориальным преимуществом и создали два прекрасных момента, завершившихся голом и попаданием Уциева в перекладину. "Амкар" с его организованной обороной заставлял искать свободные зоны, и, конечно, нам надо прибавлять в атаке, чтобы создавать больше моментов. Что касается второго тайма, то в концовке, возможно, чуть отдали инициативу, но в целом нам удавалось уверенно контролировать игру" - сказал Кононов.

Не пропустите видеообзор матча "Ахмат" - "Амкар". | http://soccernews.ru

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