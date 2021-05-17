Кононов близок к возвращению в клуб РПЛ

Теги арсенал тулаолег кононовдмитрий парфенов

Кононов близок к возвращению в клуб РПЛ

Фото сайт РПЛ

Тульский "Арсенал" рассматривает вариант с возвращением Олега Кононова на пост главного тренера команды.

По информации "Чемпионата", летом экс-наставник "Спартака" может сменить у руля "канониров" Дмитрия Парфенова.
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