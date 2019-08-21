Кононов: "Брага" - одна из лучших команд Португалии"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что думает о матче первого раунда плей-офф Лиги Европы с португальской "Брагой".



Матч пройдет завтра, 22 августа. Начало - в 21:45 (мск).

"Нас ждёт очень серьёзная и важная игра с сильным соперником, опытным еврокубковым бойцом. Это одна из лучших команд Португалии. У нас было на день меньше на восстановление. Но команда хорошо готова, я считаю", - сказал Кононов.



"Спартак" с 11 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ.

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