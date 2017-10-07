Кононов: "Чемпионат России стал сложнее"

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Кононов: "Чемпионат России стал сложнее"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов поделился мнением о сложности российской Премьер-лиги.

"Моё впечатление, что чемпионат стал сложнее. Команды достаточно усилились, даже те, которые вышли из первой лиги в высшую. Эти команды очень серьёзную конкуренцию создают. В этом году просто так ни у какого соперника не выиграешь. Сложно будет играть на протяжении всего чемпионата. Каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд" - сказал Кононов.

Отметим, что по итогам 12 туров "Ахмат" занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 17 очков. 

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