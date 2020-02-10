Кононов добился победы в первом матче во главе "Риги"

"Рига", которую возглавляет бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов, в товарищеском матче добилась победы над российским клубом "Родина".

Латвийский клуб выиграл со счетом 1:0, единственный гол на счету Элвиса Стуглиса.

В прошлом сезоне "Рига" стала чемпионом Латвии, поэтому в сезоне-2020/21 клуб сможет принять участие в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

53-летний Кононов тренировал "Спартак" с 2018 по 2019 годы. Также он возглавлял "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар", "Ахмат" и тульский "Арсенал".

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