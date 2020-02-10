Кононов добился победы в первом матче во главе "Риги"
"Рига", которую возглавляет бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов, в товарищеском матче добилась победы над российским клубом "Родина".
Латвийский клуб выиграл со счетом 1:0, единственный гол на счету Элвиса Стуглиса.
В прошлом сезоне "Рига" стала чемпионом Латвии, поэтому в сезоне-2020/21 клуб сможет принять участие в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.
53-летний Кононов тренировал "Спартак" с 2018 по 2019 годы. Также он возглавлял "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар", "Ахмат" и тульский "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
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|Сочи
|18
|15