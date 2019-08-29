Кононов: "Это сильный удар, но команда переживет его"

Наставник "Спартака" Олег Кононов высказался о вылете команды из Лиги Европы.

Напомним, что в 4-м квалификационном раунде "Спартак" в обоих матчах проиграл португальской "Браге" (0:1, 1:2).

"Мы доминировали, имели шансы, но не реализовали их. А у соперника два подхода - два гола. Это европейский уровень футбола. Здесь такого не прощают.

Это сильный удар, но команда переживет его. Теперь мы сосредоточимся на РПЛ и Кубке России", - заявил Кононов.

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