Кононов хочет видеть Мирзова в "Спартаке"
Наставник "Спартака" Олег Кононов хочет, чтобы клуб подписал хавбека "Ростова" Резиуана Мирзова.
Как сообщает журналист Иван Карпов, 25-летний игрок также хочет присоединиться к "красно-белым". Мирзов желает еще поработать с Кононовым, под руководством которого он играл в тульском "Арсенале".
Отмечается, что в услугах Мирзова также заинтересован "Краснодар", однако клуб собирается арендовать игрока с правом выкупа. В то время как "Спартак" готов сразу выкупить футболиста.
В минувшем сезоне на счету Мирзова 8 забитых мячей и один ассист в 32 играх.
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