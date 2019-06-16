Кононов хочет видеть Мирзова в "Спартаке"

Наставник "Спартака" Олег Кононов хочет, чтобы клуб подписал хавбека "Ростова" Резиуана Мирзова.

Как сообщает журналист Иван Карпов, 25-летний игрок также хочет присоединиться к "красно-белым". Мирзов желает еще поработать с Кононовым, под руководством которого он играл в тульском "Арсенале".

Отмечается, что в услугах Мирзова также заинтересован "Краснодар", однако клуб собирается арендовать игрока с правом выкупа. В то время как "Спартак" готов сразу выкупить футболиста.

В минувшем сезоне на счету Мирзова 8 забитых мячей и один ассист в 32 играх.

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