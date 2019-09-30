Кононов - худший тренер "Спартака" по проценту набранных очков в 36 первых матчах

Появились новые статистические данные о работе Олега Кононова на посту главного тренера московского "Спартака".

У руля "красно-белых" 53-летний специалист провёл 36 матчей, в которых команда одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Таким образом, "Спартак" при Кононове набрал ровно 50 процентов очков из максимально возможного числа.

Уволенный накануне тренер стал худшим в истории клуба по проценту набранных очков за 36 первых матчей.

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