Кононов и игроки "Спартака" красиво поздравили клуб с 97-летием

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Кононов и игроки "Спартака" красиво поздравили клуб с 97-летием

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов и футболисты команды поздравили клуб с днём рождения.

Сегодня, 18 апреля, "Спартаку" исполняется 97 лет.

"Красно-белые" являются 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России.

Также "народная команда" 10 раз выигрывала Кубок СССР и 3 раза Кубок России.

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