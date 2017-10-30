Кононов: "Могли ещё забить "Анжи"

Теги олег кононовахматанжи

Кононов: "Могли ещё забить "Анжи"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов поделился мыслями после матча 15-го тура чемпионата России против "Анжи".

"Чего не хватило, чтобы удержать победу? Чтобы не пропустили со стандарта. Не хватило концентрации при стандарте на последних минутах. Второй тайм хорошо провели. Были хорошие замены - ребята вошли в игру, молодцы. Могли ещё забить, но так получилось, что забили только один гол" - сказал Кононов.

Не пропустите видеообзор матча "Ахмат" - "Анжи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
10 Рубин 15 18
11 Ростов 15 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 15 12
Полная таблица

топ-5 тегов