Кононов: "Могли ещё забить "Анжи"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов поделился мыслями после матча 15-го тура чемпионата России против "Анжи".

"Чего не хватило, чтобы удержать победу? Чтобы не пропустили со стандарта. Не хватило концентрации при стандарте на последних минутах. Второй тайм хорошо провели. Были хорошие замены - ребята вошли в игру, молодцы. Могли ещё забить, но так получилось, что забили только один гол" - сказал Кононов.

Не пропустите видеообзор матча "Ахмат" - "Анжи". | http://soccernews.ru