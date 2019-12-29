Кононов может продолжить карьеру в Беларуси

Экс-тренер "Спартака" Олег Кононов может возглавить брестское "Динамо".

Как сообщают местные СМИ, Кононов уже находится в Бресте, где в ближайшее время подпишет контракт с клубом.

Последним местом работы Кононова был "Спартак", в котором он проработал с 2018 по 2019 год.

Напомним, что брестское "Динамо" выиграло чемпиоант Беларуси, тем самым прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

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