Известный белорусский специалист Олег Кононов может возглавить "Астану", сообщает "Прессбол".

По сведениям источника, в данный момент стороны ведут переговоры. Стоит отметить, что руководство казахстанского клуба решило решило расстаться с болгарским наставником Станимиром Стойловым, несмотря на выход команды в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что последним клубом 51-летнего Кононова был "Ахмат", с поста наставника которого он был уволен через пять месяцев после назначения.

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