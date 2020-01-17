Кононов может возглавить чемпиона Латвии
53-летний специалист Олег Кононов может занять пост тренера "Риги".
По сведениям "Спорт-Экспресс", стороны ведут активные переговоры и о назначении могут объявить на следующей неделе.
Отметим, что в минувшем сезоне "Рига" выиграла чемпионат Латвии, а в феврале клуб примет участие в Кубке ФНЛ.
Кононов возглавлял "Спартак" с ноября 2018 по сентябрь 2019 года.
Читайте также: "Динамо Брест" о возможном назначении Кононова: "Очередная утка". | http://soccernews.ru
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Источник: "Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Riga
|32
|66
|2
|Даугава Рига
|32
|59
|3
|Вентспилс
|32
|47
|4
|Валмиера
|32
|46
|5
|Спартакс
|32
|44
|6
|Liepāja
|32
|39
|7
|Елгава
|32
|38
|8
|Даугава Даугавпилс II
|32
|31
|9
|Метта / ЛУ
|32
|26