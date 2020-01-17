Кононов может возглавить чемпиона Латвии

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Кононов может возглавить чемпиона Латвии

53-летний специалист Олег Кононов может занять пост тренера "Риги".

По сведениям "Спорт-Экспресс", стороны ведут активные переговоры и о назначении могут объявить на следующей неделе.

Отметим, что в минувшем сезоне "Рига" выиграла чемпионат Латвии, а в феврале клуб примет участие в Кубке ФНЛ.

Кононов возглавлял "Спартак" с ноября 2018 по сентябрь 2019 года.

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