Кононов может возглавить московское "Динамо"

Экс-наставник "Спартака" Олег Кононов может сменить Дмитрия Хохлова на посту главного тренера "Динамо".

Как сообщают российские СМИ, бывший рулевой "красно-белых" входит в шорт-лист руководства "бело-голубых".

Напомним, что сегодня после поражения от "Оренбурга" Хохлов подал в отставку и клуб её принял.

Что касается Кононова, то он покинул "Спартак" неделю назад после серии провальных результатов.

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