Кононов может возглавить сборную Азербайджана

Бывший наставник московского "Спартака" Олег Кононов попал в расширенный список претендентов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

По информации Azerisport, всего местной ассоциацией футбольных федераций рассматриваются 32 кандидатуры на должность.

Сам 53-летний специалист появившиеся данные опроверг: "Ничего об этом не знаю. Спасибо за информацию. Извините, интервью не даю".

В сентябре прошлого года Кононов ушёл из "Спартака" и с тех пор остаётся безработным.

Не пропустите: Кононов не может договориться с чемпионом Латвии. | http://soccernews.ru