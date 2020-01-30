Кононов может возглавить сборную Азербайджана
Бывший наставник московского "Спартака" Олег Кононов попал в расширенный список претендентов на пост главного тренера сборной Азербайджана.
По информации Azerisport, всего местной ассоциацией футбольных федераций рассматриваются 32 кандидатуры на должность.
Сам 53-летний специалист появившиеся данные опроверг: "Ничего об этом не знаю. Спасибо за информацию. Извините, интервью не даю".
В сентябре прошлого года Кононов ушёл из "Спартака" и с тех пор остаётся безработным.
Не пропустите: Кононов не может договориться с чемпионом Латвии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Млада Болеслав" выкупила воспитанника "Краснодара"
-
Зидан прокомментировал победу над "Сарагосой"
-
Опубликованы фото новой формы ЦСКА
-
"Ливерпуль" установил клубный рекорд
-
Кононов может возглавить сборную Азербайджана
-
"Спартак" нацелился на защитника "Милана"
-
Конте высказался о дебюте Эриксена в составе "Интера"
-
"Спортинг" красиво попрощался с проданным в "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем
-
Пресс-служба "Сочи" пошутила по поводу отказа Кокорина переходить в клуб
-
"Монако" объявил о приобретении двух хавбеков
-
Новичок "Спартака" Соболев прокомментировал свой уход из "Крыльев Советов"
-
Главные новости дня: 29 января
-
Сульшер стал третьим тренером, который два раза обыграл Гвардиолу в выездных матчах
-
"Тоттенхэм" назвал свои условия трансфера Бэйла
-
Салах вошел в пятерку лучших бомбардиров "Ливерпуля" в АПЛ
-
"Марсель" прошел в 1/4 финала Кубка Франции, обыграв "Страсбур"
-
"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании
-
"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии
-
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед"
-
2
"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Карабах
|14
|31
|2
|Нефтчи
|14
|25
|3
|Интер Баку
|14
|23
|4
|Сумгаит
|14
|18
|5
|Zirə
|14
|17
|6
|Sabah
|14
|13
|7
|Габала
|14
|13
|8
|Səbail
|14
|12