Кононов может возглавить украинский клуб

Теги колос ковалёвкаолег кононов

Кононов может возглавить украинский клубУкраинский клуб "Колос" ищет нового главного тренера. 

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на "Динамоманию", Олег Кононов может возглавить клуб из Ковалевки.

По информации источника, еще один кандидат на пост главного тренера "Колоса" – голландский тренер Патрик ван Леувен, который 26 октября был уволен из "Маккаби" Тель-Авив.

Напомним, что ранее Кононов тренировал московский "Спартак" и "Краснодар". Последним местом его работы была "Рига", из которой он ушел в ноябре 2020 года. 

В нынешнем сезоне "Колос" заработал 11 очков в 13 матчах и находится на 11-й строчке в УПЛ. 

Также не пропустите: "Локомотив" может подписать молодого защитника "Шахтера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 12 ноября

Главные новости дня: 12 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов