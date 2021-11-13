Кононов может возглавить украинский клуб

Украинский клуб "Колос" ищет нового главного тренера.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на "Динамоманию", Олег Кононов может возглавить клуб из Ковалевки.

По информации источника, еще один кандидат на пост главного тренера "Колоса" – голландский тренер Патрик ван Леувен, который 26 октября был уволен из "Маккаби" Тель-Авив.

Напомним, что ранее Кононов тренировал московский "Спартак" и "Краснодар". Последним местом его работы была "Рига", из которой он ушел в ноябре 2020 года.

В нынешнем сезоне "Колос" заработал 11 очков в 13 матчах и находится на 11-й строчке в УПЛ.

Также не пропустите: "Локомотив" может подписать молодого защитника "Шахтера". | http://soccernews.ru