Кононов может возглавить украинский топ-клуб

Киевское "Динамо" проявляет интерес к главному тренеру московского "Спартака" Олегу Кононову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, украинский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг Кононова, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку в связи с серией неудовлетворительных результатов.

Что касается "Динамо", то киевляне недавно назначили на пост главного тренера Алексея Михайличенко. Впрочем, под руководством нового наставника клуб не сумел одержать ни одной победы в трех матчах подряд.

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