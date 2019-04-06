Кононов: "Мы будем бороться до конца"

Главный тренер "Спартака" рассказал, что думает о проигрышном матче команды в матче 22-го тура с ЦСКА. Специалист также

"Мы будем бороться до конца. Мы работаем, нам разговаривать много не стоит. Нам нужно показывать свою состоятельность на поле. За нас говорите вы. Мы это видим и слышим.

Не буду комментировать игру футболистов. Мы проиграли дерби. Раз мы проиграли, значит…. Тут многоточие", - сказал Кононов.

"Спартак" занимает место 5 в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 баллов. ЦСКА расположился на 3 позиции, набрав 40 очков.

Не пропустите: Быстров: "У "Спартака" нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов | http://soccernews.ru