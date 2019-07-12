Кононов назвал игрока, который должен определять игру "Спартака"

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Кононов назвал игрока, который должен определять игру "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов поделился мнением об игровых качествах полузащитника своей команды Зелимхана Бакаева.

"Зелимхана я знаю, можно сказать, давно. Обращал на него внимание, когда он играл ещё за молодёжную сборную, выходил на некоторые игры в "Спартаке". Он уже в моём понимании был тот игрок, который может прогрессировать и имеет свой игровой почерк. Мне приятно, что он провёл замечательный сезон в "Арсенале".

Конечно, сейчас очень важно, что он не останавливается на достигнутом. Постоянно разговаривая с ним, ощущаю от него большое стремление к прогрессу. Он поставил определённую цель и идёт к ней. Мы знаем, что он хорошо играет индивидуально, но 10-й номер также должен играть и на команду. Подыгрывать - этого мало, он должен определять игру команды", - сказал Кононов.

В минувшем сезоне 23-летний Бакаев выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды, сыграл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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