Кононов назвал причину отсутствия Глушакова в основном составе "Спартака" в матче с "Краснодаром"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, почему он принять решение оставить в запасе капитана команды Дениса Глушакова в матче 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).
"У нас достаточно футболистов, которые претендуют на одну позицию. И играть будут те, кто нужен на данный момент. Все игроки достойны играть с первых минут. Я выбрал этот вариант, потому что должны были играть Гулиев и Зобнин. А Глушаков вышел во втором и усилил игру, на мой взгляд", - приводят слова Кононова российские СМИ.
Напомним, что болельщики "Спартака" уже на протяжении длительного времени требуют от клуба расстаться с Глушаковым, обвиняя его в уходе Массимо Карреры с поста главного тренера.
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|Команда
|М
|О
|1
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|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
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|16
|Енисей Красноярск
|18
|11