Кононов назвал причину отсутствия Глушакова в основном составе "Спартака" в матче с "Краснодаром"

Теги спартак москваолег кононовденис глушаковкраснодар

Кононов назвал причину отсутствия Глушакова в основном составе "Спартака" в матче с "Краснодаром"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, почему он принять решение оставить в запасе капитана команды Дениса Глушакова в матче 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).

"У нас достаточно футболистов, которые претендуют на одну позицию. И играть будут те, кто нужен на данный момент. Все игроки достойны играть с первых минут. Я выбрал этот вариант, потому что должны были играть Гулиев и Зобнин. А Глушаков вышел во втором и усилил игру, на мой взгляд", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что болельщики "Спартака" уже на протяжении длительного времени требуют от клуба расстаться с Глушаковым, обвиняя его в уходе Массимо Карреры с поста главного тренера.

Не пропустите: Кононов сделал заявление после матча "Спартак" - "Краснодар". | http://soccernews.ru

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