Главный тренер грозненского "Амата" Олег Кононов назвал причины, которые помешали его команде обыграть "СКА-Хабаровск" в сегодняшнем матче РФПЛ.

"Почему не удалось победить в Хабаровске? Первая причина: много ошибались в простых ситуациях, ошибки привели к двум пропущенным голам. Второе: моменты, которые мы создавали, нужно было реализовать. Плюс мы играем отрезками, целостной игры до конца нет. Есть у нас провальные отрезки, надо еще работать", - цитирует наставника "Ахмата" чемпионат.com.

Напомним, матч между "СКА-Хабаровск" и "Ахматом" завершился вничью 2:2. | soccernews.ru