Кононов назвал виновного в поражении "Спартака" от "Зенита"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов взял вину на себя за поражение команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги от "Зенита" (0:1).

"Несколько игроков выпали по болезни, многие выходили с температурой. Вирус нас посетил откуда-то. Было желание изменить ход встречи, но как получилось, так получилось. Выигрывает команда - проигрывает тренер. Может, стоило сделать раньше замену, готовить другие тактические решения. Принимаю этот проигрыш в первую очередь на себя", - приводят слова Кононова российские СМИ.

В результате поражения "Спартак" опустился на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 9-м туре "красно-белые" на своем поле сыграют с "Уралом". Матч состоится 15 сентября.

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