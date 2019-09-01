Кононов назвал виновного в поражении "Спартака" от "Зенита"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов взял вину на себя за поражение команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги от "Зенита" (0:1).
"Несколько игроков выпали по болезни, многие выходили с температурой. Вирус нас посетил откуда-то. Было желание изменить ход встречи, но как получилось, так получилось. Выигрывает команда - проигрывает тренер. Может, стоило сделать раньше замену, готовить другие тактические решения. Принимаю этот проигрыш в первую очередь на себя", - приводят слова Кононова российские СМИ.
В результате поражения "Спартак" опустился на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 9-м туре "красно-белые" на своем поле сыграют с "Уралом". Матч состоится 15 сентября.
Не пропустите: "Сумасшедший гол". Кононов сделал заявление после поражения "Спартака" от "Зенита". | http://soccernews.ru
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|7
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|Спартак Москва
|7
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|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
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|8
|5
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|Тамбов
|7
|4