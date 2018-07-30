Кононов назвал задачи "Арсенала" на сезон

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Кононов назвал задачи "Арсенала" на сезонГлавный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов назвал задачи своей команды на стартовавший сезон 2018/2019.

"Исходя из того, что "Арсенал" сделал в прошлом году, в первую очередь нужно не опуститься ниже. Те позиции, которые были в турнирной таблице, мы должны сохранить. А дальше уже все будет зависеть от нас", - цитирует наставника "канониров" СЭ.

Напомним, вчера "Арсенал" сыграл вничью с "Динамо". | soccernews.ru

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