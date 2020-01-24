Кононов не может договориться с чемпионом Латвии

"Рига" продолжает вести переговоры с бывшим наставником "Спартака" Олегом Кононовым о возможном сотрудничестве.

Как сообщают российские СМИ, действующий чемпион Латвии хочет назначить именно 53-летнего специалиста на пост главного тренера.

Впрочем, сторонам пока не удаётся согласовать условия контракта. Не исключено, что до конца января вопрос останется в подвешенном состоянии.

Напомним, что Кононов возглавлял "Спартак" с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.

Не пропустите: Четыре причины, по которым был уволен Эрнесто Вальверде. | http://soccernews.ru