Кононов не может договориться с чемпионом Латвии

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Кононов не может договориться с чемпионом Латвии

"Рига" продолжает вести переговоры с бывшим наставником "Спартака" Олегом Кононовым о возможном сотрудничестве.

Как сообщают российские СМИ, действующий чемпион Латвии хочет назначить именно 53-летнего специалиста на пост главного тренера.

Впрочем, сторонам пока не удаётся согласовать условия контракта. Не исключено, что до конца января вопрос останется в подвешенном состоянии.

Напомним, что Кононов возглавлял "Спартак" с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.

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