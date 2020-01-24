Кононов не может договориться с чемпионом Латвии
"Рига" продолжает вести переговоры с бывшим наставником "Спартака" Олегом Кононовым о возможном сотрудничестве.
Как сообщают российские СМИ, действующий чемпион Латвии хочет назначить именно 53-летнего специалиста на пост главного тренера.
Впрочем, сторонам пока не удаётся согласовать условия контракта. Не исключено, что до конца января вопрос останется в подвешенном состоянии.
Напомним, что Кононов возглавлял "Спартак" с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.
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|Команда
|М
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|32
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|2
|Даугава Рига
|32
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|3
|Вентспилс
|32
|47
|4
|Валмиера
|32
|46
|5
|Спартакс
|32
|44
|6
|Liepāja
|32
|39
|7
|Елгава
|32
|38
|8
|Даугава Даугавпилс II
|32
|31
|9
|Метта / ЛУ
|32
|26