Кононов не считает провалом свою работу в "Спартаке"

Теги спартак москваолег кононов

Кононов не считает провалом свою работу в "Спартаке"

Экс-наставник московского "Спартака" Олег Кононов рассказал, как принял решение покинуть клуб и дал оценку своей работе у руля "красно-белых".

"В первую очередь меня к отставке подтолкнуло то, что творилось на стадионе. Когда такое происходит, футболисты не могут раскрыть себя. Они будут зацикливаться совсем не на футболе. Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил", - сказал 53-летний специалист.

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. Он тренировал "народную команду" 10,5 месяцев, после чего подал в отставку в связи с серией провальных результатов.

Не пропустите: "Я не мягкий, а позитивный": Кононов порассуждал о своём характере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" взорвет трансферный рынок зимой? Зидану нужен центральный полузащитник, и испанские СМИ уже назвали несколько вариантов!

"Реал" взорвет трансферный рынок зимой? Зидану нужен центральный полузащитник, и испанские СМИ уже назвали несколько вариантов!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов