Кононов не считает провалом свою работу в "Спартаке"

Экс-наставник московского "Спартака" Олег Кононов рассказал, как принял решение покинуть клуб и дал оценку своей работе у руля "красно-белых".

"В первую очередь меня к отставке подтолкнуло то, что творилось на стадионе. Когда такое происходит, футболисты не могут раскрыть себя. Они будут зацикливаться совсем не на футболе. Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил", - сказал 53-летний специалист.

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. Он тренировал "народную команду" 10,5 месяцев, после чего подал в отставку в связи с серией провальных результатов.

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