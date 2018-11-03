Олег Кононов рассказал корреспонденту "Чемпионата", что думает по поводу матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги "Арсенал" - "Локомотив" (1:3).

"Хорошая игра, плохое судейство. Достойно играли, но была очередная судейская ошибка. Можно уже начинать считать, сколько очков мы потеряли из-за судей. Первый тайм мы играли очень хорошо. После замен «Локомотива» нам было сложнее, но сделали свои замены. Не хватило точности в исполнении при равном счёте. Лесовому конкретно прилетело. Как в хоккее, когда о борт бьют игрока.



Вы это всё видели. Неприятно - отдаются силы, игра, но судья всё ломает, и получается такой результат. Жалко наших болельщиков. Мы сделали всё что могли" - сообщил Кононов.

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