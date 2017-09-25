Кононов: "Нет опустошения после игры, сегодня был хороший матч"

Теги ахматолег кононоврубин

Кононов: "Нет опустошения после игры, сегодня был хороший матч"

Наставник "Ахмата" Олег Кононов поделился мнением о победе над "Рубином" (1:0).

"Нет опустошения после игры, сегодня был хороший матч. Показали бойцовские качества. Но сложно играть на этом поле низом, к сожалению. Было желание, и победить, и показать хорошую игру. Главное, что мы показали характер и умение победить" - приводят слова Кононова российские СМИ.

Читайте также: Автогол Оздоева принес "Ахмату" победу над "Рубином". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 11 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Ахмат 11 17
6 Ростов 11 16
7 Урал 11 16
8 Спартак Москва 11 14
9 Рубин 11 14
10 Уфа 11 13
11 Амкар 11 11
12 Арсенал Тула 11 11
13 Динамо Москва 11 10
14 Тосно 11 9
15 СКА Хабаровск 11 8
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов