Кононов: "Нет опустошения после игры, сегодня был хороший матч"

Наставник "Ахмата" Олег Кононов поделился мнением о победе над "Рубином" (1:0).

"Нет опустошения после игры, сегодня был хороший матч. Показали бойцовские качества. Но сложно играть на этом поле низом, к сожалению. Было желание, и победить, и показать хорошую игру. Главное, что мы показали характер и умение победить" - приводят слова Кононова российские СМИ.

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