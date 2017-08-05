Кононов: "Ничего не предвещало такой концовки, мы допустили глупые ошибки"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов подвёл итоги матча четвёртого тура чемпионата России против "Уфы".

"Мы владели инициативой, ничего не предвещало такой концовки. Допустили глупые ошибки. Дали возможность "Уфе" забить с двух стандартов плюс ещё один гол. Играли до конца, удалось забить ещё один мяч. К сожалению, этого не хватило. Не могу сказать, что ребята играли плохо. Мы гнули свою линию, но в концовке не получилось. Не давали "Уфе" играть, они заиграли только после травмы Андрея Семенова" - сказал Кононов.

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