Кононов: "Никаких выборов капитана не будет"

Наставник "Спартака" Олег Кононов заявил, что не будет проводить выборов капитана команды.

"Никаких выборов капитана не будет. Я сам решу, кому достанется повязка", - заявил Кононов.

Напомним, что ранее капитаном команды был Денис Глушаков, который перебрался в "Ахмат", а вице-капитаном - Георгий Джикия.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. В минувшем сезоне РПЛ клуб финишировал на пятом месте.

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