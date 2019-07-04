Кононов: "Никаких выборов капитана не будет"

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Кононов: "Никаких выборов капитана не будет"

Наставник "Спартака" Олег Кононов заявил, что не будет проводить выборов капитана команды.

"Никаких выборов капитана не будет. Я сам решу, кому достанется повязка", - заявил Кононов.

Напомним, что ранее капитаном команды был Денис Глушаков, который перебрался в "Ахмат", а вице-капитаном - Георгий Джикия.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. В минувшем сезоне РПЛ клуб финишировал на пятом месте.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кононоа:"Я сам решу, кому достанется повязка,если мне разрешат".

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