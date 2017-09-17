Кононов: "Новички полноценно влились в команду и готовы проявлять себя"
Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов рассказал о предстоящем матчем РФПЛ со "СКА-Хабаровск".
- Как прошел перелет?
- Думаю, что футболисты хорошо отдохнули и готовы к игре, - сказал Кононов во флеш-интервью.
- Треть дистанции чемпионата. В каком состоянии команда подошла к 10-му туру?
- Сегодня увидим. Новички полноценно влились в команду и готовы проявлять себя.
- В вашей тренерской карьере не было матчей в Хабаровске. Зато ваш игрок Андрей Семенов провел здесь несколько сезонов. Говорили с ним по этому поводу?
- Нет, мы не говорили об этом. Знаю, что он тут играл. Надеюсь, это ему поможет в сегодняшней игре.
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|6
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|7
|Ахмат
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|14
|8
|Спартак Москва
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|10
|13
|10
|Арсенал Тула
|10
|11
|11
|Уфа
|9
|10
|12
|Динамо Москва
|10
|9
|13
|Тосно
|10
|9
|14
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|10
|8
|15
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|10
|7
|16
|Амкар
|9
|5