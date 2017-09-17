Кононов: "Новички полноценно влились в команду и готовы проявлять себя"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов рассказал о предстоящем матчем РФПЛ со "СКА-Хабаровск".

- Как прошел перелет?

- Думаю, что футболисты хорошо отдохнули и готовы к игре, - сказал Кононов во флеш-интервью.

- Треть дистанции чемпионата. В каком состоянии команда подошла к 10-му туру?

- Сегодня увидим. Новички полноценно влились в команду и готовы проявлять себя.

- В вашей тренерской карьере не было матчей в Хабаровске. Зато ваш игрок Андрей Семенов провел здесь несколько сезонов. Говорили с ним по этому поводу?

- Нет, мы не говорили об этом. Знаю, что он тут играл. Надеюсь, это ему поможет в сегодняшней игре.

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