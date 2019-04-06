Кононов - о дерби с ЦСКА: "Надеюсь, судейская бригада не даст повода усомниться в своей квалификации"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов дал комментарии в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Готовимся порадовать зрителей, которые заполнят трибуны до отказа. Игра с ЦСКА очень важна для нас. Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации", - цитирует Кононова официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Спартак" - ЦСКА состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Перед дерби армейцы идут на четвёртом месте с 37 очками в активе, а "красно-белые" - на пятом с 36 баллами на счету.

Не пропустите: Павлюченко сделал прогноз на исход матча "Спартак" - ЦСКА. | http://soccernews.ru