Кононов - о дерби с ЦСКА: "Надеюсь, судейская бригада не даст повода усомниться в своей квалификации"
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов дал комментарии в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.
"Готовимся порадовать зрителей, которые заполнят трибуны до отказа. Игра с ЦСКА очень важна для нас. Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации", - цитирует Кононова официальный сайт клуба.
Напомним, что матч "Спартак" - ЦСКА состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
Перед дерби армейцы идут на четвёртом месте с 37 очками в активе, а "красно-белые" - на пятом с 36 баллами на счету.
Не пропустите: Павлюченко сделал прогноз на исход матча "Спартак" - ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 апреля
-
Семак оценил общий уровень РПЛ
-
Клопп прокомментировал волевую победу над "Саутгемптоном"
-
Кононов - о дерби с ЦСКА: "Надеюсь, судейская бригада не даст повода усомниться в своей квалификации"
-
"Боруссия" не намерена продавать Санчо
-
Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль"
-
Азар собирается прилететь в Мадрид для поиска жилья
-
"Порту" взял верх над "Боавиштой" и вышел в лидеры чемпионата Португалии
-
Семь игроков "Реала" пропустят матч с "Эйбаром"
-
2
"Ливерпуль" добыл тяжёлую победу над "Саутгемптоном" и вернулся на первое место в АПЛ
-
"Бордо" дома обыграл "Марсель"
-
Хет-трик Матета помог "Майнцу" уничтожить "Фрайбург"
-
Бутрагеньо: "Варан хочет оставаться игроком "Реала"
-
Джорджина Родригес - об отношениях с Роналду: "Это была любовь с первого взгляда для обоих"
-
Матерацци назвал лучшего защитника мира
-
Гути сделал выбор между Роналду и Месси
-
Рейнгольд: "Глушаков - сильнейший полузащитник в России"
-
1
Советник президента "Барселоны": "Гризманн? Поезд проходит только один раз в жизни"
-
1
Навас летом покинет "Реал"
-
"Ювентус" не утратил интерес к Марсело
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12