Кононов - о фирменном спартаковском футболе за 4 месяца: "Меня обвиняли в обещании, которого я не давал"

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Кононов - о фирменном спартаковском футболе за 4 месяца: "Меня обвиняли в обещании, которого я не давал"

Экс-наставник московского "Спартака" Олег Кононов посетовал, что у руля "красно-белых" он не по своей вине столкнулся с завышенными ожиданиями.

Речь идёт об обещании поставить команде фирменный спартаковский футбол за четыре месяца.

"Рассказываю, как было дело. Я выступал на конференции детских тренеров, и меня спросили - не применительно к "Спартаку", а вообще - за сколько ставится атакующая комбинационная игра. В ответ я привёл цитату Пепа Гвардиолы, который сказал, что первые четыре месяца вообще говорить не о чем, а эти самые четыре - тот срок, когда уже что-то может начинать вырисовываться. Но только при соблюдении важнейшего условия - одного и того же состава, к тому же приспособленного к такой игре. Вот что главное, о чём никогда не вспоминали люди, которые обвиняли меня в таком обещании, которого я не давал!" - сказал Кононов.

53-летний специалист возглавлял "Спартак" с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.

Не пропустите: Кононов объяснил, почему видит в Умярове будущего капитана "Спартака". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя:"Меня обвинили в piece da ballстве ! Да,я такой!))бггггг"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя:"Меня обвинили в piece da ballстве ! Да,я такой!))бггггг"

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