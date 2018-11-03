Кононов об уходе в "Спартак": "Все вопросы к Нобелю"

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Кононов об уходе в "Спартак": "Все вопросы к Нобелю"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов в эфире канала "Матч Премьер" рассказал, чего ждет от матча 13-го тура РПЛ с "Локомотивом". Также он отказался комментировать слухи о возможном уходе в "Спартак".

"Мы играли с "Ахматом" в Грозном и отдали достаточно много сил. Оттуда вернулись уже под утро, а сегодня играем в 14:00. То есть условия непростые, но у нас ребята боевые, и мы надеемся, что всё-таки они подойдут к игре в полной боевой готовности.

Влияют ли на подготовку слухи о моём уходе в "Спартак"? Я бы эту тему не затрагивал, а переадресовал её к Нобелю. Он комментируем наш матч? Отлично. Вот пусть он на эту тему поговорит".

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