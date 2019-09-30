Кононов обратился к игрокам "Спартака" с прощальной речью после матча с "Оренбургом"

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Кононов обратился к игрокам "Спартака" с прощальной речью после матча с "Оренбургом"

Стало известно, что сказал бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов футболистам после поражения команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом".

"Конечно, я вижу, что нет результата. На меня оказывается большое давление, оно передаётся вам, что не способствует успеху. Я принял решение подать в отставку. А вам желаю успехов и побед", – приводит слова Кононова Metaratings.ru.

Напомним, что "Спартак" под руководством Кононова проиграл четыре матча подряд в чемпионате России и занимает лишь девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

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