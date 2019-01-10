Кононов обратился к новичкам "Спартака"

Теги спартак москваолег кононоваиртонаяз гулиевнаиль умяровмаксим глушенков

Кононов обратился к новичкам "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов обратился к новичкам своей команды.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "красно-белые" пополнились бразильским защитником Аиртоном, а также хавбеками Аязом ГулиевымНаилем Умяровым и Максимом Глушенковым.

"Аяз, мы очень рады что спартаковский воспитанник снова с нами. Аиртон, готовься к серьёзной конкуренции! Умяров и Глушенков, вы должны понимать, что это пока только знакомство. Но это не отменяет того, что вы должны проявлять себя и стремиться вытеснить из состава Глушакова, Фернандо, Зобнина. Будьте смелее! Мы все должны быть смелее, чтобы побеждать" - цитирует Кононова официальный сайт клуба.

Не пропустите: Зачистка в "Спартаке": понадобились ли команде футболисты, с которыми разорвали контракты? | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА объявил о важном решении по будущему Абеля Эрнандеса

ЦСКА объявил о важном решении по будущему Абеля Эрнандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов