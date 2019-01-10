Кононов обратился к новичкам "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов обратился к новичкам своей команды.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "красно-белые" пополнились бразильским защитником Аиртоном, а также хавбеками Аязом Гулиевым, Наилем Умяровым и Максимом Глушенковым.

"Аяз, мы очень рады что спартаковский воспитанник снова с нами. Аиртон, готовься к серьёзной конкуренции! Умяров и Глушенков, вы должны понимать, что это пока только знакомство. Но это не отменяет того, что вы должны проявлять себя и стремиться вытеснить из состава Глушакова, Фернандо, Зобнина. Будьте смелее! Мы все должны быть смелее, чтобы побеждать" - цитирует Кононова официальный сайт клуба.

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