Кононов обратился к новичкам "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов обратился к новичкам своей команды.
Напомним, что в зимнее трансферное окно "красно-белые" пополнились бразильским защитником Аиртоном, а также хавбеками Аязом Гулиевым, Наилем Умяровым и Максимом Глушенковым.
"Аяз, мы очень рады что спартаковский воспитанник снова с нами. Аиртон, готовься к серьёзной конкуренции! Умяров и Глушенков, вы должны понимать, что это пока только знакомство. Но это не отменяет того, что вы должны проявлять себя и стремиться вытеснить из состава Глушакова, Фернандо, Зобнина. Будьте смелее! Мы все должны быть смелее, чтобы побеждать" - цитирует Кононова официальный сайт клуба.
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