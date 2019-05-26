Кононов обвинил вратаря в поражении "Спартака" от "Оренбурга"

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Кононов обвинил вратаря в поражении "Спартака" от "Оренбурга"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от "Оренбурга" (0:2) в матче 30-го тура чемпионата России.

"Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы. Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости. Мы достаточно большими силами атаковали и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.

Игра Максименко? Он допустил две ошибки и это повлияло на результат", – приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, упустив шанс пробиться напрямую в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, "красно-белые" начнут выступления в еврокубке с квалификационного раунда.

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