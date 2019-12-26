Кононов объяснил, почему видит в Умярове будущего капитана "Спартака"

Теги спартак москваолег кононовнаиль умяров

Кононов объяснил, почему видит в Умярове будущего капитана "Спартака"

Экс-наставник московского "Спартака" Олег Кононов рассказал, почему верит в перспективы полузащитника Наиля Умярова в будущем стать капитаном "красно-белых".

"Он хорошо работает и не просто полностью отдаёт себя тренировочному процессу, но и в свои 19 лет требует и от партнёров полной концентрации внимания. Это сразу же привлекает внимание тренера. Когда они зимой пришли с Глушенковым, я их взял на сборы просто посмотреть. Но именно этим качеством он произвёл на меня сильное первое впечатление. Такое отношение к тренировкам и к каждому эпизоду очень приятно. Время показывает, что это впечатление было правильным", - сказал Кононов.

19-летний Умяров в текущем сезоне сыграл за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Кононов возглавлял "народную команду" с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.

Не пропустите: Кононов не считает провалом свою работу в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны новые сроки восстановления Азара

Стали известны новые сроки восстановления Азара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов