Кононов объяснил, почему видит в Умярове будущего капитана "Спартака"
Экс-наставник московского "Спартака" Олег Кононов рассказал, почему верит в перспективы полузащитника Наиля Умярова в будущем стать капитаном "красно-белых".
"Он хорошо работает и не просто полностью отдаёт себя тренировочному процессу, но и в свои 19 лет требует и от партнёров полной концентрации внимания. Это сразу же привлекает внимание тренера. Когда они зимой пришли с Глушенковым, я их взял на сборы просто посмотреть. Но именно этим качеством он произвёл на меня сильное первое впечатление. Такое отношение к тренировкам и к каждому эпизоду очень приятно. Время показывает, что это впечатление было правильным", - сказал Кононов.
19-летний Умяров в текущем сезоне сыграл за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Кононов возглавлял "народную команду" с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.
Не пропустите: Кононов не считает провалом свою работу в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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