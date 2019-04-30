Кононов объяснил, почему заменил Глушакова в перерыве матча с "Рубином"

Теги спартак москварубинолег кононовденис глушаков

Кононов объяснил, почему заменил Глушакова в перерыве матча с "Рубином"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов рассказал, с чем связано его решение убрать с поля полузащитника Дениса Глушакова в перерыве матча 26-го тура РПЛ против "Рубина".

"Денис в первом тайме не так убедительно играл, поэтому я сделал такую замену", - сказал Кононов.

Вместо Глушакова вышел защитник Андрей Ещенко, который занял место справа в обороне, а Роман Зобнин вернулся на привычную позицию в центре поля.

Матч между "Спартаком" и "Рубином" завершился ничьей 1:1.

В текущем сезоне 32-летний Глушаков сыграл за "красно-белых" 29 матчей и забил 4 гола. По некоторым данным, летом хавбек покинет клуб.

Не пропустите: Кафельников: "Большинство болельщиков хотят возвращения Массимо Карреры". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рио Фердинанд может получить серьёзную должность в руководстве "Манчестер Юнайтед"

Рио Фердинанд может получить серьёзную должность в руководстве "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 26 57
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 26 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 26 44
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 26 39
6 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
7 Оренбург Оренбург 26 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 26 35
10 Урал Урал 26 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 26 27
14 Уфа Уфа 26 25
15 Анжи Анжи 26 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов