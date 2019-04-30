Кононов объяснил, почему заменил Глушакова в перерыве матча с "Рубином"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов рассказал, с чем связано его решение убрать с поля полузащитника Дениса Глушакова в перерыве матча 26-го тура РПЛ против "Рубина".

"Денис в первом тайме не так убедительно играл, поэтому я сделал такую замену", - сказал Кононов.

Вместо Глушакова вышел защитник Андрей Ещенко, который занял место справа в обороне, а Роман Зобнин вернулся на привычную позицию в центре поля.

Матч между "Спартаком" и "Рубином" завершился ничьей 1:1.

В текущем сезоне 32-летний Глушаков сыграл за "красно-белых" 29 матчей и забил 4 гола. По некоторым данным, летом хавбек покинет клуб.

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