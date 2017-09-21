Кононов объяснил поражение "Ахмата" "Енисею"

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Кононов объяснил поражение "Ахмата" "Енисею"Главный тренер грозненского "Ахмата" Олег Кононов попытался объяснить неудачу своей команды в матче кубка России против красноярского "Енисея".

"Енисей" - хороший клуб, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. В первую очередь, то, что мы проиграли - это наша вина целиком и полностью, всей команды. Полагаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил "Енисей". Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую очередь, дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками "Ахмата", - цитирует 51-летнего специалиста SportBox.

Напомним, о матче "Енисей" - "Ахмат" также высказался Аленичев. | soccernews.ru

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