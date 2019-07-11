Кононов объяснил свое решение об отмене выборов капитана "Спартака"
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал, почему он лично назначил капитаном команды защитника Георгия Джикию.
"Я вспоминаю прошлый год, вспоминаю, как СМИ очень щепетильно подошли к выборам капитана. В первую очередь я сделал акцент на том, чтобы снизить эту внешнюю напряженность со стороны прессы и больше внимания уделить работе", - приводят слова Кононова российские СМИ.
Напомним, что вице-капитаном "красно-белых" назначен полузащитник Роман Зобнин. В минувшем сезоне капитаном команды был Денис Глушаков, который несколько недель назад перешел в "Ахмат".
Не пропустите: Комбаров: "Каррера отправил Глушакова и Ещенко в дубль абсолютно не за лайк". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тарасов назвал "заказом" информацию о требовании нового контракта с "Локомотивом" на 400 тысяч евро
-
Месси получит необычный приз по итогам Кубка Америки
-
Кононов объяснил свое решение об отмене выборов капитана "Спартака"
-
Арбитр матча "Барселона" - ПСЖ отстранен от судейства в Бундеслиге
-
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу Милинкович-Савича
-
"Барселона" объявила о переходе английского таланта
-
"Торино" отказал "Зениту" в трансфере защитника за 20 миллионов евро
-
"Зенит" представил Сантоса и Сутормина
-
Жена Наингголана объявила о страшной болезни
-
"Енисей" объявил о подписании контракта с воспитанником "Спартака"
-
1
Президент "Наполи" назвал проблемы с трансфером Хамеса
-
7
"Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром
-
"Ньюкасл" определился с новым главным тренером
-
На форме "Спартака" появится знак о трагедии 1982 года, которая произошла в "Лужниках"
-
Косиельни отказался отправиться с "Арсеналом" на предсезонный сбор
-
Стали известны требования Тарасова о "Локомотива" по не подписанному контракту
-
1
"Рома" и "Тоттенхэм" могут обменяться футболистами
-
1
"Фенербахче" ведёт переговоры о переходе полузащитника "Ювентуса"
-
ЦСКА отказался от подписания Джанаева
-
"Милан" может усилиться хавбеком ПСВ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20