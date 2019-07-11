Кононов объяснил свое решение об отмене выборов капитана "Спартака"



Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал, почему он лично назначил капитаном команды защитника Георгия Джикию.

"Я вспоминаю прошлый год, вспоминаю, как СМИ очень щепетильно подошли к выборам капитана. В первую очередь я сделал акцент на том, чтобы снизить эту внешнюю напряженность со стороны прессы и больше внимания уделить работе", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что вице-капитаном "красно-белых" назначен полузащитник Роман Зобнин. В минувшем сезоне капитаном команды был Денис Глушаков, который несколько недель назад перешел в "Ахмат".

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