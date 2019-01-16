Кононов оценил работу новичков "Спартака" на первом сборе
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов оценил работу новичков своей команды на первом зимнем сборе, который проходит в ОАЭ.
"Оцениваю их работу высоко. Они замечательно себя проявляют. Аяз Гулиев демонстрирует то, что я от него ожидал. С каждой тренировкой набирает форму. Что касается Аиртона, то это молодой парень, который подходит под наш стиль, но ему пока не хватает общения с игроками. Впрочем, он учит русский язык с репетитором. Думаю, что у него не возникнет проблем с адаптацией" - сказал Кононов.
Также главный тренер "красно-белых" выразил мнение, что состав команды больше не нуждается в усилении.
"Нашего состава достаточно, чтобы вторую часть сезона пройти довольно уверенно. Думаю, "Спартаку" усиление сейчас не нужно" - добавил специалист.
По итогам 17 туров "Спартак" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков.
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